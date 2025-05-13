الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

قرارات عاجلة للنيابة في اتهام عامل بمدرسة خاصة بالاعتداء على طالب بالصف الرابع بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أمرت نيابة العمرانية بعرض طالب بالصف الرابع الابتدائي ادعى تعرضه التحرش على يد عامل نظافة (فراش) المدرسة في منطقة العمرانية، لإعداد تقرير وافٍ عن حالته الصحية.

 

وأصدرت النيابة قرارا باستدعاء مسئولي المدرسة والإدارة التعليمية لسماع أقوالهم حول الواقعة، ومدى علمهم بسلوكيات المتهم.

 

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المدرسة ومحيطها، وتكليف الجهات المختصة بتفريغ محتواها لتحديد ما إذا كانت الواقعة موثقة، وعرض الطفل المجني عليه لفحص طبي ونفسي متخصص واعداد تقرير وافي غن حالته الصحية.

 

تعرض طالب للاعتداء داخل مدرسة بالعمرانية 

 

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من ولي أمر الطفل، أفاد خلاله بتعرض نجله لمحاولة اعتداء جنسي داخل المدرسة، مشيرا إلى أن الأم لاحظت علامات اضطراب نفسي على الطفل بعد عودته من اليوم الدراسي، فاستجوبته واكتشفت تفاصيل الواقعة، لتسارع بتقديم البلاغ.

 

وعلى الفور، انتقل فريق من جهات التحقيق إلى المدرسة لسماع أقوال التلميذ وذويه، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين والتلاميذ بالمدرسة، باعتبارهم شهود عيان محتملين.

 

 

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النيابة العامة منطقة العمرانية العمرانية

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