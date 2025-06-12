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حوادث

مناظرة جثة قتيل الوايلي: تعذيب شديد وراء الوفاة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بحبس 3 عاطلين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 


وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة إصابته بكسور وكدمات وآثار تعذيب شديدة وتورم في الوجه والذراعين وكدمات زرقاء شديدة حول العين والأنف والرقبة.

 


العثور على جثة شاب بالوايلي

تلقي قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء بدني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.


خلافات مالية وراء مقتل شاب بالوايلي
 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وأن المجني عليه كان قد اقترض مبلغا ماليا من أحد متهم، ولم يقم برد المبلغ فى الموعد المتفق عليه، مما دفع المتهم واثنين من أصدقائه للاعتداء عليه بالضرب في محاولة للضغط عليه لاسترداد المال.

وأضافت التحريات أن المتهمين اعتدوا على المجنى عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة، فتركوا الجثة وفروا هاربين.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يحاولون فقط "تأديبه" ودفعه للسداد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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