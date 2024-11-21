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وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

وزير البترول
وزير البترول

تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أنه سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وكانت وزارة البترول قد تلقت العديد من الشكاوي منذ قرار إلغاء نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في شهر يونيو الماضي. 

 

أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
 

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