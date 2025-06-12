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حوادث

بوست على الفيس بوك ينهي حياة شاب على يد جاره في الجيزة

الطب الشرعي
الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شاب قتله جاره في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات جيرة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات قيام المجني عليه بنشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد المتهم بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

مقتل شاب في مشاجرة بالصف

وكان المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب بقتل جاره في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات جيرة، وقيام المجني عليه بنشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد المتهم، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

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