مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالصف

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز مقتل شاب بطلق ناري فى ظروف غامضة بـمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.



مقتل شاب بطلق ناري بالصف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولا بطلق ناري بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة مركز شرطة الصف، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "ع.م" 23 سنة، مصاب بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة، كما استمع فريق آخر لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.