بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره

طمأن الفنان صبري عبد المنعم جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه خضع مؤخرًا لعملية قلب ناجحة، ورغم صعوبة الجراحة وسنه الكبير، إلا أنه يتمتع الآن بصحة جيدة.

الفريق الطبي المعالج لصبري عبد المنعم

وأعرب صبري عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان في برنامج "قلبك مع جمال شعبان"، عن امتنانه للفريق الطبي الذي تولى علاجه.



شكر للفريق الطبي ورسالة حب للجمهور

وجه الفنان رسالة مؤثرة قائلًا: "الحمد لله أنا بخير.. وبشكر كل اللي سأل عليا، وشكر خاص لكل الأطباء وعلى رأسهم الدكتور جمال شعبان".

أحدث أعمال صبري عبد المنعم: فيلم "المدرسة" مع نخبة من النجوم

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور سينمائي للفنان صبري عبد المنعم من خلال فيلم "المدرسة"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل:حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي وغيرهم.

الفيلم من قصة محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، سيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

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