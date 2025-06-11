جمال شعبان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ صبري عبد المنعم

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفنان صبري عبد المنعم أجرى عملية قلب دقيقة قبل نحو شهر، مشيرًا إلى أنه تم حجزه في الرعاية الصحية لفترة قصيرة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.

الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم

وخلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، طمأن الطبيب الجمهور قائلًا: "حالة صبري عبد المنعم الآن مستقرة والحمد لله، ويتلقى الرعاية المناسبة حتى التعافي التام".

صبري عبد المنعم: "خرجت من المستشفى. وشكرًا لدعواتكم"

من جانبه، وجه الفنان صبري عبد المنعم رسالة طمأنة إلى جمهوره بعد الأزمة الصحية التي مر بها، قائلًا: "الحمد لله، خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتي، وشكرًا لكل من سأل وتواصل معي..ربنا يشفيني شفاءً تامًا بإذنه".

أشرف زكي والنقابة.. دعم مستمر في الأوقات الصعبة

وأشاد عبد المنعم بدور نقابة المهن التمثيلية ودعم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، مؤكدًا: "الدكتور أشرف بيتابعني كل يوم، والنقابة ما اتأخرتش في أي حاجة.. جزاهم الله خير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.