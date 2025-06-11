الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة 13 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمركز كرداسة بالجيزة

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي أملاك الدولة، فيتو
ads

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من ١٠ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية، والدفاع، والزراعة، والري، ومحافظة الجيزة، وجهات الولاية.

المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات

أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ ١٣ حالة تعدٍّ بقريتي بني مجدول وأبو رواش بمركز ومدينة كرداسة تمثلت في جمالونات ومنشآت مقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز الجيزة

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة إزالة التعديات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ الجيزة بمنطقة الأهرامات

محافظ الجيزة يعلن رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق السقارية بمركز أبو النمرس

وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر المتوسط

إزالة ٢٠ حالة بناء مخالف بالجيزة ضمن الموجة ٢٦ لمواجهة التعديات على أملاك الدولة

تحرير 524 محضرًا تموينيًا للمخابز خلال إجازة عيد الأضحى بالجيزة

رفع 60 ألف طن مخلفات وقمامة خلال إجازة عيد الأضحى بالجيزة

وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع التشاوري حول صياغة معاهدة التلوث البلاستيكي

محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير استعدادا لحفل الافتتاح

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

إحالة أوراق اثنين من المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد للمفتي

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

كرة السلة، الاتحاد يخسر أمام بطل أنجولا في نصف نهائي الدوري الأفريقي

بيان مصري حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة

خدمات

المزيد

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية، عيار 21 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: مشاهدة مسلسلات البلطجة والعري حرام شرعًا والتوبة منها فريضة

مسجد القبلتين، فضله والأحاديث الواردة بشأنه

معنى الممترين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية