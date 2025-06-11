إزالة 13 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمركز كرداسة بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من ١٠ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية، والدفاع، والزراعة، والري، ومحافظة الجيزة، وجهات الولاية.

المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات

أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ ١٣ حالة تعدٍّ بقريتي بني مجدول وأبو رواش بمركز ومدينة كرداسة تمثلت في جمالونات ومنشآت مقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز الجيزة

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

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