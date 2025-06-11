أخبار الاقتصاد اليوم: الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وإعلان الاتفاق مع الصين.. وهذه آخر تطورات أسعار الذهب.. وتحذيرات من تدهور الاقتصاد الأمريكي قريبا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل عدد من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت بيانات عن تسجيل التضخم في الولايات المتحدة مستوى أقل من التوقعات في مايو، ما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض معدل الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

الدولار الأمريكي

وقلص الدولار خسارته بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الأربعاء، إن أمريكا والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري ستزود بكين بموجبه واشنطن بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، بينما ستتيح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين الالتحاق بالكليات والجامعات التابعة لها.

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال حركة تعاملات مساء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5340 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4670 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4020 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 37280 جنيها.

دعا وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، الصين، اليوم الأربعاء، إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاقية تجارية أولية توصلت بكين إليها مع واشنطن في مدينة جنيف السويسرية في مايو، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اتفاق مفاوضين من البلدين على إطار عمل جديد لتنفيذ الاتفاق.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي، خلال شهادته أمام لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بالولايات المتحدة، أن بكين تمتلك "فرصة فريدة" لتحقيق استقرار اقتصادها عبر التحول من الإنتاج الصناعي الزائد للتصدير إلى رفع الاستهلاك المحلي.

قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان»، جيمي ديمون، إن تأثيرات الإنفاق الحكومي وسياسات التيسير النقدي التي تم تبنّيها خلال جائحة كورونا لدعم الاقتصاد الأمريكي بدأت تتلاشى، مما يجعل البلاد عرضة لتباطؤ اقتصادي في الأشهر المقبلة.

بدأ المستثمرون العالميون بتحويل أموالهم من الأسهم الأمريكية إلى أصول في أوروبا والأسواق الناشئة، وسط تزايد المخاوف بشأن السياسة المالية للولايات المتحدة، وارتفاع الدين العام، والمخاطر المتزايدة من أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ركود اقتصادي.

استقبل السوق المصري اليوم الأربعاء واحدة من أهم سيارات الهجين العائلية وهي سيارات كيا كارنفال 2025 وكيا سورينتو 2025 بنسختيهما الهجينة (هايبرد)، لتوسعة روح المنافسة بين السيارات.

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