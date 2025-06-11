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جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ الجيزة بمنطقة الأهرامات

جولة مستشار رئيس
جولة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية بالأهرامات، فيتو

قام اللواء أ. ح. دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لبحث الاستعدادات النهائية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تمهيدا للافتتاح الرسمى للأعمال.

استعدادات محافظة الجيزة لافتتاح أعمال تطوير منطقة الأهرامات 

وحضر الجولة كل من هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.

وخلال الجولة نقل اللواء خالد فودة تحيات رئيس الجمهورية للحضور من المسؤلين والقائمين على الأعمال، مؤكدًا حرصه على تسخير كافة الإمكانات لتحويل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية فى العالم من خلال توفير تجربة زائرين فريدة من نوعها تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وعناصر الحداثة التى تراعى استدامة المقصد والترويج لثقافة المجتمعات المحلية بمحيطها.

الافتتاح الرسمي لتطوير التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات

وبحث مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة مع الحضور خطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة والأدوار والمهام الخاصة بكل منها قُبيل الافتتاح، مشددًا على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة وتكثيف الجهود والمتابعة الدورية ميدانيًا لسرعة إنهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها.  

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه جارى الانتهاء من الخطوات الأخيرة لمخطط تطوير محيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير، حيث يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من المحاور لاستيعاب الحركة المرورية المنتظرة بعد افتتاح الأعمال.

مسارات الرحلات بالمنطقة الأثري

كما حرص الحضور على متابعة انتظام حركة الزوار بمسارات الرحلات بالمنطقة الأثرية من خلال جولة شملت مدخل المنطقة الأثرية والاستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والاستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة لشرح من مسؤول الشركة المنفذة للأعمال حول نسب الانتهاء والبرامج الزمنية الموضوعة للجوالات وخطوط السير الخاصة بها.

كما بحث الحضور عدد من مقترحات التحسين وإثراء تجربة الزائرين من خلال تنظيم تواجد المحال التجارية لعرض منتجات الحرف والأعمال اليدوية على المترددين على المنطقة الأثرية بصورة حضارية.

رافق الحضور خلال الجولة: الدكتور أشرف محيى الدين مدير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، والمهندس عمرو جزارين مسئول الشركة المنفذة للأعمال، ومسئولي وزارات السياحة والآثار، والداخلية والنقل والشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الأثرية بالأهرامات.

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