تحرير 524 محضرًا تموينيًا للمخابز خلال إجازة عيد الأضحى بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نجاح أجهزة المحافظة في تنفيذ الخطط التي تم إعدادها مسبقًا لاستقبال عيد الأضحى وذلك من خلال التنسيق المشترك والمتابعة المستمرة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والتصدي لكافة صور مخالفة القانون خصوصًا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

إقبال المواطنين علي المجازر الحكومية لذبح الأضاحي

وأشار محافظ الجيزة عقب متابعته لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة العيد إلى أن المجازر شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا حيث تم ذبح ٣٤٤٣ أضحية متنوعة وهو ما يعكس وعي المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر حفاظًا على البيئة وضمانًا لسلامة اللحوم من أي أمراض وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين المتواجدين داخل المجازر.



وأضاف المحافظ أن الحملات المكبرة التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن أسفرت عن تحرير ٥٢٤ محضرًا تموينيًا للمخابز شملت مخالفات متنوعة مثل نقص الأوزان، وعدم المطابقة، والغلق بدون إذن، والتلاعب في الأرصدة كما تم تحرير ٧ محاضر لمحال تجارية أخرى.

شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وفي سياق متصل أوضح المحافظ أن غرفة العمليات تعاملت مع جميع شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن الظواهر السلبية خلال إجازة العيد، حيث جرى توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة الاستجابة لها.

كما أكد أنه تم تنفيذ حملات على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومنع استغلال المواطنين وضبط عددًا من المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



واختتم محافظ الجيزة تصريحه بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمحافظة على ما بذلوه من جهد خلال فترة العيد والتي شملت إلغاء الإجازات والراحات، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من مشروعات قومية وإنجازات على أرض المحافظة، في إطار خطة الدولة الشاملة.

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