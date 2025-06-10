بسبب الثأر، مقتل شاب بوابل من الرصاص في محطة سكة حديد جرجا بسوهاج

لقى شاب مصرعه بوابل من الرصاص داخل محطة سكة حديد جرجا بسوهاج، أخذا بالثأر لوجود خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية القرعان بمركز جرجا، والمتهم فيها والد المجنى عليه.

وكان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بمقتل الشاب أبو النجا عشري 24 عاما بـ 6 طلقات نارية في الصدر داخل محطة سكة حديد جرجا، أثناء السفر إلى محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث من مركز شرطة جرجا إلى مكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة لتحديد مرتكبى الواقعة من طرفى الخصومة الثأرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة

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