أمين الأمم المتحدة السابق يزور المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى القاهرة.

الزيارات الرسمية للمتحف المصري الكبير

وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ هيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحّب بالضيوف واصطحبهم في جولة شاملة شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، بالإضافة إلى قاعات العرض الرئيسية التي تسرد مراحل تطور الحضارة المصرية القديمة منذ بداية الأسرات مرورًا بالعصور المختلفة وصولًا إلى العصرين اليوناني والروماني، وذلك من خلال سيناريو عرض متحفي حديث ومتكامل.

وأعرب بان كي مون عن إعجابه الشديد بما شهده من تنظيم وثراء ثقافي داخل المتحف، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنشاء هذا الصرح الحضاري الفريد، وما يحتويه من كنوز أثرية نادرة تسهم في تعريف العالم بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وتعكس رؤية مصر الحديثة في صون التراث وتعزيز الحوار الثقافي العالمي.

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