ربة منزل تتهم طالبا بالتحرش بنجلها داخل استاد المنصورة الرياضي
اتهمت سيدة حاصلة على دبلوم تمريض، طالبا في الصف الأول الإعدادي، بالتحرش بنجلها البالغ من العمر 6 سنوات، داخل ستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية، وبمواجهة الطفل المتهم أقر بصحة ارتكابه للواقعة.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من "هـ.ج.ع"، 37 عامًا، حاصلة على دبلوم تمريض ومقيمة بإحدى قرى مركز المنصورة، بتعرض نجلها للتحرش على يد طفل بالضف الأول الإعدادي حال تواجدهما داخل ستاد المنصورة الرياضي.
وأقرت الشاكية في محضر الشرطة المحرر أن نجلها "إسلام"،6 سنوات، كان برفقتها داخل الاستاد وأبلغها بقيام الطفل "مازن.و.م.ح"، 12 عامًا، بالصف الأول الإعدادي ومقيم شارع الأتوبيس بنطاق قسم شرطة ثاني المنصورة، بالتحرش به جسديًا.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، من ضبط الطفل المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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