إصابة 9 معلمين في انقلاب سيارة مدرسة خاصة بالعجمي

أصيب 9 معلمين بمدرسة خاصة بينهم مدير المدرسة والسائق في حي العجمي غرب الإسكندرية في انقلاب سيارة المدرسة التي كانت تقلهم بعد أن انفجر أحد إطارات السيارة بالطريق الدولي وتم نقلهم إلى المستشفى بالكيلو ٢١ والعامرية.

وتوجهت إدارة التعليم الخاص بالعجمي وإدارة المدرسة للاطمئنان على حالة المعلمين عقب الحادث وإلى أن جرى نقلهم للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة تابعة لمدرسة كونتيننتال الخاصة بالطريق الدولي ووجود مصابين.

توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ برفقة سيارات الإسعاف وتبين انفجار إطار سيارة ميكروباص ١٤ راكبا لنقل معلمي المدرسة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة ركابها الـ 9 من بينهم مدير المدرسة والسائق، وتنوعت إصابتهم بين كسور وجروح مختلفة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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