السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: فريقنا يلتقي مع ممثلي الصين لمباحثات تجارية في لندن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن فريقنا سيلتقي مع ممثلي الصين لمباحثات تجارية في لندن 9 يونيو  الجاري.

وبالأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أجريت مكالمة مثمرة مع الرئيس الصيني ناقشنا فيها الاتفاقيات التجارية.

مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني 

وأضاف ترامب: المحادثة مع الرئيس الصيني ركزت بشكل شبه كامل على التجارة وأتطلع لاجتماع قريب مع الرئيس الصيني وسنحدد مكانه وموعده قريبا.

وتابع ترامب: لم أناقش مع الرئيس الصيني أي شيء عن روسيا وإيران وأوكرانيا المحادثة معه استمرت لمدة ساعة ونصف تقريبا. 

واستطرد: دعوت الرئيس الصيني لزيارة واشنطن كما دعاني لزيارة بكين. 

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الصيني شي جين بينج الخميس: على الصين وأمريكا خفض التصعيد وإزالة عدم التفاهم.  

وأضاف الرئيس الصيني: على أمريكا إلغاء الإجراءات السلبية التي اتخذتها ضد الصين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الصين لندن

مواد متعلقة

ترامب: دعوت الرئيس الصيني لزيارة واشنطن كما دعاني لزيارة بكين 

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)

مانشستر يونايتد عن تقديم زيزو لاعبا في الأهلي: عملتها قبلك

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

زيزو يصدم جماهير الزمالك بإجراء جديد بعد انضمامه للأهلي رسميا

الليلة، زيزو ضيف إبراهيم فايق في ظهوره الأول بعد انتقاله للأهلي

زيزو: كل اللي حصل معايا كان مخطط له من البداية من إدارة الزمالك

زيزو: إدارة الزمالك رفضت عرضا كان سيدر للنادي ملايين الدولارات

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين وقعت قصة فداء النبي إسماعيل؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

ما الحكمة من الأعياد وسبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية