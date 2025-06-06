ترامب: فريقنا يلتقي مع ممثلي الصين لمباحثات تجارية في لندن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن فريقنا سيلتقي مع ممثلي الصين لمباحثات تجارية في لندن 9 يونيو الجاري.

وبالأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أجريت مكالمة مثمرة مع الرئيس الصيني ناقشنا فيها الاتفاقيات التجارية.

مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني

وأضاف ترامب: المحادثة مع الرئيس الصيني ركزت بشكل شبه كامل على التجارة وأتطلع لاجتماع قريب مع الرئيس الصيني وسنحدد مكانه وموعده قريبا.



وتابع ترامب: لم أناقش مع الرئيس الصيني أي شيء عن روسيا وإيران وأوكرانيا المحادثة معه استمرت لمدة ساعة ونصف تقريبا.



واستطرد: دعوت الرئيس الصيني لزيارة واشنطن كما دعاني لزيارة بكين.



وفي السياق ذاته، قال الرئيس الصيني شي جين بينج الخميس: على الصين وأمريكا خفض التصعيد وإزالة عدم التفاهم.



وأضاف الرئيس الصيني: على أمريكا إلغاء الإجراءات السلبية التي اتخذتها ضد الصين.



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