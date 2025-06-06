ترامب: فريقنا يلتقي مع ممثلي الصين لمباحثات تجارية في لندن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن فريقنا سيلتقي مع ممثلي الصين لمباحثات تجارية في لندن 9 يونيو الجاري.
وبالأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أجريت مكالمة مثمرة مع الرئيس الصيني ناقشنا فيها الاتفاقيات التجارية.
مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني
وأضاف ترامب: المحادثة مع الرئيس الصيني ركزت بشكل شبه كامل على التجارة وأتطلع لاجتماع قريب مع الرئيس الصيني وسنحدد مكانه وموعده قريبا.
وتابع ترامب: لم أناقش مع الرئيس الصيني أي شيء عن روسيا وإيران وأوكرانيا المحادثة معه استمرت لمدة ساعة ونصف تقريبا.
واستطرد: دعوت الرئيس الصيني لزيارة واشنطن كما دعاني لزيارة بكين.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الصيني شي جين بينج الخميس: على الصين وأمريكا خفض التصعيد وإزالة عدم التفاهم.
وأضاف الرئيس الصيني: على أمريكا إلغاء الإجراءات السلبية التي اتخذتها ضد الصين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا