تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا ترأس فيه لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية، وأكد أن التنمية المستدامة أساسها الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وتوفير مقومات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية، ووفد جامعة المنصورة المشارك في اللجنة.

محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية

وأكد على ضرورة تكثيف الترويج والتسويق لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل أي عقبات، كما أكد على استكمال الإجراءات بفرز كافة القطع المدرجة ومراجعتها وتحديد القطع التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية وحصرها، ووضع تصور لاستغلال كل فرصة بما يتناسب مع موقع الأرض ومزاياها النسبية، وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لكل فرصة لاستغلالها في المشروعات المناسبة حسب احتياج الحيز المحيط بها.

تحديد الأنشطة التي تخدم الإنتاج الزراعي للفرص خارج الأحوزة العمرانية

كما وجه محافظ الدقهلية بتحديد الأنشطة التي تخدم الإنتاج الزراعي للفرص خارج الأحوزة العمرانية وتحديد أوجه الاستخدامات المقترحة على المخططات التفصيلية، وكذلك مراجعة احداثيات كافة القطع الواردة بكشف الحصر وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وتحديد السعر الاسترشادي لكل فرصة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

الجامعة شريك أساسي مع المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجامعة المنصورة ممثلة في كليات الهندسة والتجارة والزراعة المشاركين في اللجنة، وأكد على اعتباره الجامعة شريكا أساسيا مع المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات، وكلف نائب المحافظ بعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتحديد جدول عمل اللجان وتحديد المناطق والمشروعات المقترح إقامتها بالتنسيق مع كليات جامعة المنصورة المختصة إلى جانب الإدارات المعنية، وبالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

من جهته عرض الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بريزنتيش تضمن محاور عدة حول موضوع الاجتماع، وأثنى على الجهود المبذولة من عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، ومحمد جلال مدير عام إدارة الأملاك، وكذلك جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المشاركة في اجتماع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية.

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