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رياضة

ناصر الخليفي يوجه رسالة لـ مبابي ونيمار ويرشح ديمبيلي للكرة الذهبية

الخليفي
الخليفي

تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن الفوز التاريخي للنادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

ويستعد باريس سان جيرمان للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الخليفي يتحدث عن التتويج بدوري أبطال أوروبا 

وقال الخليفي عبر برنامج C à Vous على قناة فرانس 5، "اليوم، النجم هو الفريق، فنحن عائلة من 23 جنديًا داخل الملعب وخارجه. 

و لدينا العديد من اللاعبين المميزين، ديمبيلي، وماركينيوس، وفيتينيا، ونونو مينديز، وحكيمي، الفريق بأكمله نجم، لكن الأهم أن الجميع اليوم يلعب ويعمل من أجل الفريق".

كما أشاد رئيس باريس سان جيرمان بالأندية الفرنسية الكبرى، قائلًا: "نفخر بتمثيل فرنسا إلى جانب أندية مثل موناكو، وبريست، وليل. كرة القدم الفرنسية تتألق في أوروبا بفضل هذه الأندية".

ومن جهته قال عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن  الخليفي: "عندما وقّعت عقدي مع باريس سان جيرمان، قال لي إننا سنحقق أهدافنا ونفوز بأعظم بطولة، وبعد عامين، فعلناها، إنه أمر استثنائي".

وأوضح الخليفي: "عثمان ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية، وهو لاعب رائع ويقدم الكثير داخل الملعب وخارجه، وهو نموذج يحتذى به".

ووجه  الخليفي تحية خاصة لجماهير النادي وقال: "جمهورنا هو الأفضل في العالم، أود أن أشكر كل فرنسا وجميع الفرنسيين، لقد شعرت حقًا بأن فرنسا بأكملها تقف خلفنا، وأثر ذلك فينا كثيرًا".

كما أشاد رئيس باريس سان جيرمان باللاعبين السابقين الذين تركوا بصمة في مسيرة النادي، وقال: "أشكر كيليان مبابي على كل ما قدمه للنادي، إلى جانب ميسي ونيمار وإبراهيموفيتش؛ جميعهم كانوا جزءًا مهما من مرحلة مهمة في تاريخ النادي. وقد حالفنا الحظ هذا العام، وأتمنى لمبابي كل التوفيق في ريال مدريد من أعماق قلبي".

أما عن النجمة التي ستزيّن قميص النادي الباريسي قريبًا، فقد قال الخليفي: "لم نتخذ القرار بعد، نرغب بوضع النجمة على القميص في كأس العالم للأندية، لكن علينا أن نظل متواضعين. النجمة جميلة، لكن الأهم هو الاسم: باريس سان جيرمان".

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