تموين المنتزة بالإسكندرية تشن حملات على المنافذ التموينية والمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حملات على المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق



قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات على المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق التى تقع فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط أحد منافذ مشروع جمعيتى قام بتجميع سلع تموينية مدعمة وتم مصادرة كمية ٥٧٦ زجاجة زيت تموينى زنة الزجاجة ٨٠٠ ملل بغرض للبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة من اموال الدعم المقدم من الدولة الى المواطنين وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية وتحرير محضر توقف منفذ من منافذ مشروع جمعيتي بدون إذن مسبق من التموين.

كما تم تحرير محضرين توقف لمخبزين بلدى مدعم بدون إذن مسبق من التموين وتحرير عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية وتحرير عدد ٤ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية وتحرير عدد ٥ محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير ٣ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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