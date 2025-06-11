مياه الإسكندرية تعلن تجديد شهادة نظام إدارة الطاقة "أيزو 50001"

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تجديد شهادة أيزو نظام إدارة الطاقة ISO 50001-2018 لمحطة مياه المنشية (2).

ويأتى ذلك فى إطار التزام شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتفعيل نظام إدارة فعال يواكب أهداف التنمية المستدامة محليا ودوليا ويراعى الأبعاد الإقتصادية والمجتمعية والبيئية.

وجاء ذلك عبر المراجعة الخارجية للجهة المانحة - شركة SGS - والمعتمدة دوليا فى مجال منح شهادات الطاقة من جهة الإعتماد الإيطالية ACCREDIA لتحافظ شركة مياه الشرب بالإسكندرية على موقعها كأول شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحصل على الشهادة منذ عام 2023 وتحافظ على استمراريتها.

وأشار المهندس أحمد جابر إلى أن التطبيق الفعال لنظام إدارة الطاقة بالشركة يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز ثقافة ترشيد إستهلاك الطاقة وكفاءة إستخدامها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإعتماد على الطاقة المتجددة بما ينعكس على تقليل التكاليف التشغيلية والذى يساهم بصورة رئيسية فى خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى وتقليل البصمة الكربونية لكافة أنشطة وعمليات الشركة.

كما أعرب عن تقديره لفريق العمل المشارك فى تطبيق النظام، حيث أشاد بروح العمل كفريق بين كل من الإدارة العامة لترشيد الطاقة، ومحطة المنشية (2)، والإدارة العامة للمكتب الفنى، وإدارة توكيد الجودة فى الجهود الرامية لبناء حلول تقنية متقدمة تساهم فى الوصول إلى أعلى مستويات التحكم فى أنظمة التشغيل للعمليات من منظور الطاقة بما يحقق تطلعات الشركة، ويبرز دورها المجتمعى والبيئى.

جديرٌ بالذكر أن مواصفة أيزو الطاقة 50001 تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وذلك عن طريق تحسين كفاءة الإستخدام، وبالتالي تقليل التكاليف، وتقليل الإنبعاثات الغازية وتعزيز الاستدامة البيئية والتى تؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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