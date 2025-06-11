اتفاق تاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن السيادة على جبل طارق

توصلت المملكة المتحدة وسلطات جبل طارق، اليوم، إلى اتفاق مبدئي يمنح الاتحاد الأوروبي، ممثلًا بإسبانيا، إشرافًا مباشرًا على حدود الإقليم المتنازع عليه.

تحول استراتيجي في مكانة جبل طارق

وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، يعد هذا الاتفاق تحولًا استراتيجيًا في مكانة جبل طارق، إذ يمهد الطريق أمام الحرس الأوروبي، وخاصة الإسباني، للتمركز على حدود المطار والميناء، ما يضع السيادة البريطانية على المحك في منطقة لطالما شكلت نقطة توتر مزمنة بين مدريد ولندن.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي زار جبل طارق مساء الثلاثاء، وأجرى محادثات حاسمة مع رئيس وزراء الإقليم فابيان بيكاردو، حول تفاصيل الاتفاق، الذي سيؤدي إلى انضمام جبل طارق إلى منطقة "شنجن" الأوروبية، بما يعني عمليًا فتح حدود الإقليم أمام حرية التنقل الأوروبية، مقابل فرض رقابة حدودية على البريطانيين عند دخولهم.

جبل طارق ستصبح عضوًا منتسبًا في منطقة شنجن

وأشارت "التليجراف" إلى أنه بموجب الاتفاق ستصبح جبل طارق عضوًا منتسبًا في منطقة الإعفاء من جوازات السفر، التي تضم 29 دولة أوروبية، ما يسمح بحرية تنقل الأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "من شأن هذا أن يسمح لنحو 15 ألف عامل إسباني بمواصلة عبور الحدود كل يوم، كما يسمح لسكان جبل طارق باستعادة حرية التنقل التي كانوا يتمتّعون بها كمواطنين أوروبيين قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

جبل طارق، فيتو

ونقلت التليجراف، بعض المخاوف من احتمال انهيار الاتفاق في المفاوضات النهائية بين وزير خارجية بريطانيا، سيفكوفيتش وألباريس بسبب معارضة حزب المحافظين في كل من بريطانيا وإسبانيا.

وقال مسؤول بريطاني حسب ما نقلت الصحيفة: "لن نذهب إلى بروكسل للتصديق على اتفاق"، مشيرًا إلى أنّه "أمامنا مفاوضات شاقة بشأن عدد من النقاط العالقة".

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يشار إلى أن جبل طارق هو إقليم بريطاني ما وراء البحار يقع على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية، وتطالب إسبانيا باستعادته بموجب معاهدة أوترخت عام 1713.

وتصاعدت التوترات بشأن سيادته بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما بات وضع الإقليم محل تفاوض بين لندن وبروكسل، ولا سيما في ما يتعلق بحرية التنقل والرقابة على الحدود مع إسبانيا، التي تفصلها عن جبل طارق نقطة عبور حيوية يمر منها آلاف العمال يوميًا.

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