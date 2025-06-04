رئيس وزراء بريطانيا: الوضع في غزة مروع ويجب السماح بدخول المساعدات

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء إن الوضع في قطاع غزة مروع ويجب السماح بدخول المساعدات.



رئيس وزراء بريطانيا: ما تقوم به إسرائيل لا يطاق

وأضاف كير ستارمر: نعمل مع الحلفاء لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ونعارض العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وعنف المستوطنين في الضفة.



وتابع: ما تقوم به إسرائيل لا يطاق ويجب أن تصل المساعدات إلى غزة بالسرعة والكمية المطلوبة.



واستطرد: لا بد من العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة ويجب إطلاق سراح جميع "الرهائن".

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54 ألفا و607 شهداء و125 ألفا و341 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 14 شخصا استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس

ونقلت عن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي قوله: "سقوط 14 شهيدا بينهم أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس".

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