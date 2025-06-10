الثلاثاء 10 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يطلق النيران على سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية في نابلس

نابلس،فيتو
نابلس،فيتو

أصيب مسعف ومواطن فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس.


وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على المواطنين في البلدة القديمة بمدينة نابلس.


ومنعت قوات الاحتلال المسعفين من الدخول إلى البلدة القديمة بنابلس لإنقاذ المسعف والمواطن المصابين.

كما أطلق جيش الاحتلال   الرصاص الحي بشكل مباشر على سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية في نابلس.

وكانت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تواصل العدوان الغاشم على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ141 على التوالي.

ويأتي هذا وسط هدم للمنازل وتحويل أخرى لثكناتٍ عسكرية وانتشار عسكري مكثف.

وشهدت المدينة تصعيدًا غير مسبوق من الاحتلال، إذ كشفت تقارير عن مخطط جديد يقضي بهدم نحو 100 منزل في مخيم جنين خلال 72 ساعة.

ووزعت قوات الاحتلال خرائط توضح الأبنية المستهدفة بالهدم، في خطوة تأتي بعد تدمير أكثر من 66 منزلًا في مارس الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ساعات اقتحام قرية فقوعة شمال جنين، وتعيق حركة الأهالي، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها التي حوّلتها القوات إلى نقاط عسكرية، فيما أعلنت مدارس القرية تعطيل الدوام.

وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدات قباطية واليامون ورمانة قضاء المدينة.

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