توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

دعا الإعلامي توفيق عكاشة، إلى إلغاء جامعة الدول العربية وتحويلها إلى مركز لإنتاج الأفلام السينمائية العربية، واصفًا الكيان بأنه "غير فاعل" منذ نشأته.

"ما بُني على باطل فهو باطل"

وقال توفيق عكاشة خلال لقائه مع الإعلامي حافظ المرازي على “يوتيوب”: “الجامعة العربية تأسست عام 1947، وكان أول اجتماع لها في استراحة الملك فاروق بأنشاص، بهدف التصدي للتمدد الإسرائيلي في فلسطين، لكن منذ حرب 1948 والجيوش العربية تعرضت لهزائم متكررة دون أن تحرك الجامعة ساكنًا”.

وأضاف أن الجامعة لم تقدم شيئًا في الأزمات الكبرى مثل العدوان الثلاثي عام 1956، ونكسة 1967، وغزو العراق للكويت، والحروب في السودان وليبيا وسوريا، مؤكدًا أن أداءها اقتصر على "الشجب والمناشدة".

الميثاق العربي: حبر على ورق

وانتقد عكاشة ميثاق الجامعة العربية، قائلًا: “الميثاق يتضمن بنودًا مثل الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة، لكن لم يتم تفعيل أي منها حتى اليوم. فمنذ 1947 يحاولون إنشاء سوق عربية مشتركة ولم يتحقق شيئا”.



"الجامعة وُلدت من رحم الاستعمار البريطاني"

وتطرق عكاشة إلى أصل تأسيس الجامعة العربية، مؤكدًا أنها لم تكن نتاج إرادة شعبية عربية، بل فكرة من وزارة المستعمرات البريطانية التي أنشأتها لإرضاء الزعماء العرب وإشغالهم بـ"بيت قبيلة"، على حد وصفه.

وقال: “ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه. نحن نبني على أساس أقامه الإنجليز وليس على إرادة الشعوب”.

"نُردد شعار العروبة.. ثم نمارس التفرقة"

وانتقد عكاشة التناقض في الخطاب العربي بشأن الوحدة، قائلًا: “نرفع شعارات مثل الوحدة العربية، لكن حين نصل إلى اختيار أمين عام للجامعة، نُفرق بين الجنسيات. التونسي، والمصري، واليمني، كلهم عرب. فلماذا التصنيف على أساس جواز السفر؟”.

وأضاف أن الكفاءة يجب أن تكون المعيار الأساسي، مشيرًا إلى شخصيات مثل:

السفير نبيل فهمي

الوزير السعودي عادل الجبير

الوزير الإماراتي أنور قرقاش

واصفًا إياهم بأنهم "أقدر على قيادة الجامعة من كثيرين".

"الذباب الإلكتروني.. لا يفهم شيئًا"

في ختام حديثه، انتقد عكاشة الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية ترشيحات منصب الأمين العام، قائلًا: “الذباب الإلكتروني لا يفهم في السياسة ولا في العلاقات الدولية، وناس فاضية بتخرف، ولذلك حالهم أسود شبههم”.

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