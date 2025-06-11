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سياسة

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

 كشف الإعلامي توفيق عكاشة كواليس إسقاط عضويته من البرلمان، وردا على سؤال الإعلامي حافظ الميرازي حول ما إذا كانت الأزمة بدأت بسبب استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله، وما إذا كان النظام لا يرغب في هذا النوع من التقارب مع إسرائيل.

 

توفيق عكاشة يكشف البرواز الظاهري لإسقاطه

وقال توفيق عكاشة خلال قناة حافظ الميرازي على “يوتيوب”: "ده كان البرواز اللي تم إسقاط عضويتي من أجله، إنما الحقيقة مش كده خالص".
مشيرًا إلى أن الصورة التي رُوّجت إعلاميًا ليست سوى واجهة تم استخدامها لتبرير قرار الإقصاء.

 

هل علاقة إسرائيل حكر على النظام؟

وأضاف: "ربما مشكلتي مع النظام، من وجهة نظرهم، إنهم لا يريدون لأحد أن تكون له علاقة بإسرائيل إلا هم، وده وارد بنسبة 100%".
في إشارة إلى أن النظام قد يعتبر العلاقة مع إسرائيل امتيازًا سياديًا لا يجوز تجاوزه من قبل الأفراد.

 

سيناريو متكامل للتنكيل

وتابع عكاشة قائلًا: "المشهد السينمائي اللي تم تقديمه للجمهور كان رفدي من البرلمان، وغلق قناة الفراعين، والتنكيل بي، وصولًا للتحفظ على أموالي".
 

وأوضح أن الدولة وضعت ممتلكاته تحت الحراسة لفترة، وتم الإفراج عن جزء منها، بينما ما زال الجزء الآخر قيد التفاوض ضمن مسار تصالحي بينه وبين الدولة.

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