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وكيل تموين الإسكندرية يتفقد محطات تعبئة البوتاجاز بالمكس وكيرو جاز لضمان توافر الأسطوانات

وكيل تموين الإسكندرية
وكيل تموين الإسكندرية يتفقد محطات تعبئة البوتاجاز بالمكس

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية والدكتورة أمانى الجزار مفتشة الإدارة بعدة جولات شملت زيارة محطة بتروجاس بالمكس ومحطة كيرو جاز والمنوطين بتعبئة اسطوانات البوتاجاز بالإسكندرية.

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حيث قام وكيل الوزارة  وفريق العمل المرافق له بتفقد خط سير تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومتابعة الوزن الأسطوانات سواء الحجم الصغير (المنزلى) أو الحجم الكبير (التجارى)، وتم معايرة الوزن للأسطوانات وهى فارغة وهى ممتلئة كذلك التأكد من صلاحية الأسطوانات والاطلاع على السجلات الخاصة بالمحطات ومتابعة عمليات الشحن والاطلاع على الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة فى هذا الشأن.

وقد تم التأكد من مطابقة المواصفات الفنية وأوزان الأسطوانات كما وردت فى تعليمات الوزارة.

كما شملت الجولات المرور والتفتيش وعمل محاولات شراء اسطوانات بوتاجاز حجم منزلى من بعض المستودعات للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الدولة والتأكد من الإعلان عن الأسعار بشكل واضح بالمستودعات، وقد تم تحرير محضر بيع بأزيد من السعر المحدد لأحد المستودعات، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار الأسطوانات.

كذلك المرور على محطات تموين السيارات لمتابعة حركة المنتجات البترولية المدعمة من قبل الدولة.

وقد تم ضبط سيارة نصف نقل أثناء تجميعها كميات من السولار بإحدى محطات تموين السيارات بدون تصريح وكذلك تصرف المحطة فى كميات من السولار بدون تصريح من الجهات المختصة.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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بالاسكندرية وزارة التموين بتروجاس

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