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خارج الحدود

الأمم المتحدة: العالم يواجه أزمة ولادات غير مسبوقة

انخفاض معدل الولادات،
انخفاض معدل الولادات، فيتو

يشير تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى انخفاض معدل الولادات في جميع أنحاء العالم إلى مستوى حرج، بسبب صعوبات اقتصادية واجتماعية.

الصعوبات المالية وغلاء المعيشة

ووفقا للتقرير، الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل الولادات هي الصعوبات المالية وغلاء المعيشة. ويؤكد واحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع عدم قدرته على إنجاب العدد الذي يرغبه من الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المشاركون إلى صعوبة التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال بالنسبة للنساء، وعدم فعالية السياسة الديموغرافية الحكومية، والمشكلات الصحية، وعدم الاستقرار السياسي في بلدان عديدة.

 انخفاض عدد السكان في أوروبا واليابان 

ويؤكد التقرير، أنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنحو 3.1 مليار شخص في السنوات الـ 90 المقبلة. سيحدث هذا بفضل البلدان ذات معدل الولادات المرتفع في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

ومقابل هذا، من المتوقع انخفاض عدد السكان في أوروبا واليابان بحلول عام 2050.

 

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صندوق الامم المتحدة للسكان انخفاض معدل الولادات صعوبات اقتصادية واجتماعية معدل الولادات

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