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حوادث

الإعدام شنقا لعاطل خنق سيدة داخل مسكنها لسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا لعاطل، بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقًا من محكمة أول درجة، لاتهامه بقتل سيدة خنقًا داخل مسكنها، لسرقة مصوغاتها الذهبية، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

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الإعدام شنقًا لعاطل لاتهامه  بقتل سيدة خنقًا  بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

تعود أحداث القضية ليوم 16 / 7 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة الـقليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ن ر ي" 25 سنة عاطل، في القضية رقم 1170 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 62 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه قتل المجني عليها "إيمان فتحي شحاته السيد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها آثر خلافات بينهما وتوجه إلى مسكنها حتى حانت له الفرصة وتسلل من خلفها مغافلا إياها واطبق يديه على عنقها قاصدًا من ذلك قتلها في الحال.

وتابع أمر الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها "إيمان فتحي شحاته السيد" وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

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