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حوادث

مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالأزبكية

مصرع طفل إثر سقوطه
مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالأزبكية

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة الأزبكية، وسط حالة من الذهول بين سكان المنطقة.

 

سقوط طفل من شرفة شقته بالأزبكية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية، يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالى بسقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفل ملقاة في الشارع، وقد فارق الحياة فور ارتطامه بالأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.


وكشفت التحريات الأولية أن الطفل المتوفى كان يقف في شرفة منزله قبل أن يختل توازنه بشكل مفاجئ ويسقط من ارتفاع شاهق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط طفل من شرفة شقته بالأزبكية سقوط طفل من شرفة شقته الأزبكية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الأزبكية

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