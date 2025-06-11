التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة 2025 من الغش: لا تهاون وسنطبق القانون

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات رسميا يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، من الغش داخل اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة منع الغش بكل أنواعه، مشيرة إلى أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش.

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وبدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن المواد المضافة للمجموع والمواد غير المضافة للمجموع بالنسبة لطلاب النظامين الجديد والقديم في امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

وأكد أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر ١٢ نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال معلمين متخصصين.

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