أجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد، زيارة إلي مستشفي نخل المركزي في مدينة نخل بوسط سيناء.

محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة بالعيد للجرحي الفلسطينيين في مستشفي نخل المركزي



وخلال الزيارة قدم المحافظ التهنئة إلى الجرحى الفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجانب توزيع الهدايا والألعاب علي الأطفال بالمستشفى.



وأكد المحافظ توفير كل الإمكانيات الطبية بالمحافظة بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة للجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.



محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة بالعيد لأهالي مدينة نخل بوسط سيناء



كما أجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، زيارة إلى مدينة نخل في منطقة وسط سيناء وخلال الزيارة حرص المحافظ علي لقاء المواطنين وتقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك، في حضور المشايخ والعواقل والقيادات الطبيعية.



واستمع المحافظ خلال الزيارة إلي مطالب المواطنين في شتى القطاعات، موجهًا الجهاز التنفيذي بسرعة تلبيتها، كما صدق المحافظ علي عدد من الطلبات الخاصة بهم.



وشهد المحافظ ذبح أضحية عبارة عن عجل، وتوزيع لحومه علي المواطنين، بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية علي المستحقين.

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