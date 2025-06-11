أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء
أعلنت المنطقة الأزهريّة بشمال سيناء عن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء
وأعلنت المنطقة أسماء الأوائل وهم:
شذى محمد محمود الصاوى
فتيات بئر العبد 507 درجات الأول
الشيماء محمد محمد عبدالوهاب
فتيات أبو بكر 506 درجات الثاني
يحيى محمد السيد مصطفى المرسى
بنين العريش الإعدادي 503 درجات الثالث
هنا أسامه محمد أحمد محمد
فتيات ضاحية السلام 503 درجات الثالث مكرر
ضحى سامي عبد الله سويلم
فتيات بئر العبد 503 درجات الثالث مكرر
ملك سامي اعمير عميرة
فتيات بئر العبد 502 درجة السادس
سما سامح عبد السلام أحمد فتيات بئر العبد 501 درجة السابع
أهله أمير عبد الله عامر عمير
فتيات ضاحية السلام 501 درجة السابع مكرر
لمى إبراهيم سلمان سليمان فتيات بئر العبد 501 درجة السابع مكرر
فاطمة سامح محمد أحمد معهد فتيات العريش الجديد 501 درجة السابع مكرر
أمل حازم مصطفى صادق الرافعي فتيات العريش الجديد 501 درجة السابع مكرر
أنس أسامة محمد محمد الرفاعي
بنين أبو بكر 501 درجة السابع مكرر.
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