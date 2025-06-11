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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت المنطقة الأزهريّة بشمال سيناء عن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء 

وأعلنت المنطقة أسماء الأوائل وهم:

شذى محمد محمود الصاوى
فتيات بئر العبد  507 درجات الأول

الشيماء محمد محمد عبدالوهاب
فتيات أبو بكر 506 درجات الثاني

يحيى محمد السيد مصطفى المرسى
بنين العريش الإعدادي 503 درجات الثالث

هنا  أسامه محمد أحمد محمد
فتيات ضاحية السلام  503 درجات الثالث مكرر

ضحى سامي عبد الله سويلم
فتيات بئر العبد 503 درجات الثالث مكرر

ملك سامي اعمير عميرة
فتيات بئر العبد  502 درجة السادس

سما سامح عبد السلام أحمد فتيات بئر العبد 501 درجة السابع

أهله أمير عبد الله عامر عمير
فتيات ضاحية السلام 501 درجة السابع مكرر

لمى إبراهيم سلمان سليمان فتيات بئر العبد 501 درجة السابع مكرر

فاطمة سامح محمد أحمد معهد فتيات العريش الجديد 501 درجة السابع مكرر
 أمل حازم مصطفى صادق الرافعي فتيات العريش الجديد 501 درجة السابع مكرر

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