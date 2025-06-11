محافظ الجيزة يعلن رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق السقارية بمركز أبو النمرس

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتهاء أعمال رصف وتطوير طريق السقارية بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك بطول 1,3 كم وعرض 7م، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمراكز والمدن.

تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمراكز ومدن محافظة الجيزة

وأوضح محافظ الجيزة أن الطريق يمثل محورًا حيويًّا يربط بين الوحدة المحلية بالمنوات وعدد من القرى المجاورة مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار النجار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

انتهاء المشروعات المدرجة بخطط العمل

وأكد المحافظ على تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المدرجة بخطط العمل مع مراعاة جودة التنفيذ بما يحقق الاستفادة القصوى للأهالي، مشددًا على متابعة الأعمال ميدانيًا لضمان تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية.

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