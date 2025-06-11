تفاصيل اﺟﺘﻤﺎع وزراء ﺧﺎرﺟﯿﺔ مصر وﻋﻤﺎن وإﯾﺮان في أوسلو

التقى الدكتور بدر ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟية والهجرة ﻣﻊ ﻛل من ”ﺑدر اﻟﺑوﺳﻌﯾدي“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻣﺎن وﻋﺑﺎس عراقجى، وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إﯾران اليوم، وذلك على هامش منتدى أوسلو.

دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران

وأكد الوزير عبد العاطي علي الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد فى المنطقة، مشددًا على عدم وجود مجال للحلول العسكرية للأزمات الإقليمية، ومعربًا عن دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووى الإيراني، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذى جمعه مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم ٢ يونيو.

ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ

واستمع الوزير عبد العاطى لتقييم الوزيرين بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مشيدًا ﺑﺣرص اﻟجانبين الأمريكى والإيراني على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، وثمن ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار، ﻻﻓﺗﺎً إﻟﻲ دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم فى تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.

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