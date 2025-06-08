الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية وغير إيرانية بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع طهران.

إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن "العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي بالإضافة إلى كونها غير قانونية، وتنتهك المبادئ والقواعد القانونية الدولية، دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في أمريكا ضد الشعب الإيراني".

وأكد بقائي أنه "مما لا شك فيه أن العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي صُممت وتُنفذ بهدف تصعيد الضغط على كل مواطن إيراني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ستزيد من عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة الأطماع الأمريكية".

 

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