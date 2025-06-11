الأسباب الحقيقية لعدم خوض منتخب مصر مباريات في فترة التوقف الدولي

أثار عدم خوض منتخب مصر مباريات في التوقف الدولي الحالي بشهر يونيو، حالة من الجدل في ظل خوض المنتخبات الأفريقية مباريات قوية، وأبرزها منتخب السنغال الذي فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والجزائر التي لعبت ضد السويد.

أسباب عدم خوض منتخب مصر مباريات ودية

وعلى الرغم من ترشيح منتخبات الكاميرون وجزر القمر للعب ضد منتخب مصر وديا إلا أن المعسكر تم إلغاؤه؛ لعدة أسباب أهمها:

تمسك الأهلي بلاعبيه في معسكر الإعداد لبطولة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، خلال الفترة من 14 يونيو 2025 حتى 13 يوليو 2025، وتواجد اللاعبين في مباراة باتشوكا الودية؛ مما يجعل من الصعب على لاعبي الأهلي الدوليين المشاركة مع المنتخب.

غياب المحترفين حيث يغيب بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

صعوبة تجمع اللاعبين حيث وجد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن صعوبة في تجمع اللاعبين بالقوام الذي يريده، وهو ما يعرضه لهزائم قد تكون أمام منتخبات ليست بالكبيرة.

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