مركز أورام سوهاج ينجح في إجراء جراحة دقيقة لسيدة

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل نجاح استئصال ورم ضخم بمركز أورام سوهاج لسيدة 33 عاما

وقالت وزارة الصحة إنه في إنجاز طبى جديد نجح الفريق الجراحي بمركز أورام سوهاج بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم لمريضة تبلغ من العمر 33 عامًا.

وأفاد الدكتور حاتم أمين مدير مركز أورام سوهاج، أن الحالة كانت تتطلب تدخلًا جراحيًا عالي الدقة، وقد تمكن الفريق الطبي بفضل مهاراتهم من استئصال ورم سرطاني ضخم خلف الغشاء البريتوني المبطن للبطن.

وقد نوه "آمين" بأن الورم كان يضغط على الكلية اليسرى، والبنكرياس، والاثني عشر، وتم تسليكه بعناية من الأوردة الرئيسية المغذية للأمعاء، وكذلك من القولون والمستقيم.

كما أفاد مدير المركز أن الورم كان بحجم (30 × 50 × 60)سم، مما يزيد من صعوبة وتعقيد الجراحة، والمريضة الآن في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافيها الكامل.

قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا

كانت وزارة الصحة أعلنت أنه لأول مرة في قطاع مستشفيات الصحة بالدقهلية يجرى عمل قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا.

وقالت وزارة الصحة: إن المريضة حضرت إلى مستشفى أجا المركزي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل تعاني من خذل بالجانب الأيسر من الجسم ناتج عن جلطة بالمخ بعد ٣ ساعات من حدوث الجلطة.

تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي

وأشارت وزارة الصحة أنه بمراجعة التاريخ المرضي للحالة، تبين عدم إمكانية استخدام العقار المذيب بسبب تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ قرار تحويل المريضة لمستشفى ميت غمر على الفور لعمل أشعة رنين على الشرايين والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان المخي الأوسط الأيمن، وتم عرض الحالة على الأطباء الأساتذة، وتم اتخاذ قرار عمل قسطرة علاجية لسحب الجلطة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم نقل المريضة مباشرة لوحدة القسطرة. وفي سباق مع الزمن تم استدعاء أعضاء الفريق، وتم سحب الجلطة بنجاح مع وجود تحسن كبير في درجة الضعف ومقياس خطورة السكتة الدماغية.

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