الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مركز أورام سوهاج ينجح في إجراء جراحة دقيقة لسيدة

الفريق الطبي
الفريق الطبي
ads

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل نجاح استئصال ورم ضخم بمركز أورام سوهاج لسيدة 33 عاما

وقالت وزارة الصحة إنه في إنجاز طبى جديد نجح الفريق الجراحي بمركز أورام سوهاج بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم لمريضة تبلغ من العمر 33 عامًا.

وأفاد الدكتور حاتم أمين مدير مركز أورام سوهاج، أن الحالة كانت تتطلب تدخلًا جراحيًا عالي الدقة، وقد تمكن الفريق الطبي بفضل مهاراتهم من استئصال ورم سرطاني ضخم خلف الغشاء البريتوني المبطن للبطن.

وقد نوه "آمين" بأن الورم كان يضغط على الكلية اليسرى، والبنكرياس، والاثني عشر، وتم تسليكه بعناية من الأوردة الرئيسية المغذية للأمعاء، وكذلك من القولون والمستقيم.

كما أفاد مدير المركز أن الورم كان بحجم (30 × 50 × 60)سم، مما يزيد من صعوبة وتعقيد الجراحة، والمريضة الآن في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافيها الكامل.

قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا

كانت  وزارة الصحة أعلنت أنه لأول مرة في قطاع مستشفيات الصحة بالدقهلية يجرى عمل قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا.

وقالت وزارة الصحة: إن المريضة حضرت إلى مستشفى أجا المركزي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل تعاني من خذل بالجانب الأيسر من الجسم ناتج عن جلطة بالمخ بعد ٣ ساعات من حدوث الجلطة.

تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي

وأشارت وزارة الصحة أنه بمراجعة التاريخ المرضي للحالة، تبين عدم إمكانية استخدام العقار المذيب بسبب تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ قرار تحويل المريضة لمستشفى ميت غمر على الفور لعمل أشعة رنين على الشرايين والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان المخي الأوسط الأيمن، وتم عرض الحالة على الأطباء الأساتذة، وتم اتخاذ قرار عمل قسطرة علاجية لسحب الجلطة.

الصحة: نجاح قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة عمرها 70 عامًا

الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين الصحي

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم نقل المريضة مباشرة لوحدة القسطرة. وفي سباق مع الزمن تم استدعاء أعضاء الفريق، وتم سحب الجلطة بنجاح مع وجود تحسن كبير في درجة الضعف ومقياس خطورة السكتة الدماغية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئصال ورم القولون والمستقيم الغشاء البريتوني المراكز الطبية المتخصصة أمانة المراكز الطبية المتخصصة وزارة الصحة ورم سرطاني

مواد متعلقة

الصحة: نجاح قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة عمرها 70 عامًا

الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون لتقديم خدمات طبية للعاملين بقطاع الكهرباء

"الصحة" تطلق خطة وطنية طموحة للقضاء على الجذام بحلول 2030

للحجاج العائدين من موسم الحج، أعراض يجب الانتباه لها

جراحة دقيقة تنقذ ذراع شاب من البتر بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين

"الأطباء" بعد واقعة عيادة قوص: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى

بعد زواج عريس بمتلازمة داون، هل ينتقل المرض بالوراثة وما هي أعراضه؟

أهم المعلومات عن متحور كورونا الجديد NB.1.8.1

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

بشري تعلن انفصالها عن خالد حميدة: "ولا تنسوا الفضل بينكم"

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

استخدام أسطوانات الإطفاء، تفاصيل الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

عروس الشرقية الباكية: "اتجوزت محمد عن حب والناس اللي نشرت الفيديو ظلمتنا"

زغلول صيام يكتب: بالمستندات.. السوبر المحلي لقاء بين الأهلي والزمالك فقط.. السوبر أبو أربعة غير شرعي

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة

الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة المسجد النبوي: ثاني الحرمين وأرض التقوى

المزيد
الجريدة الرسمية