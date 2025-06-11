إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي بأسوان

أصيب 6 أشخاص، اليوم، الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكى

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من الكيلو 30 على الطريق الصحراوى الغربى “أسوان - القاهرة”، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأصيب كلٌّ من: "مريم محمد عز الدين، 15 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، مديحة محمد عادل، 45 سنة، كدمات، محمد عز الدين عبد الفتاح، 57 سنة، جرح قطعى بالوجه 7 سم، هدى محمد عز الدين، 17 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، هنا محمد عز الدين 13 سنة، كدمات، شريف صبري محمد 57 سنة، اشتباه نزيف داخلي بالبطن وكتمه بالصدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية.

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