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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الأربعاء، وهي ثاني جلسات الأسبوع لبعض الأسواق، وأولى جلسات الأسبوع لسوق المملكة العربية السعودية.

السوق السعودي 

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.18% وهي تقدر بـ 143 نقطة ليصل إلى 11146 نقطة بقيم تداول تجاوزت 7 مليارات ريال، وتعود الارتفاعات لتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة العربية السعودية.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.32 % وتقدر بـ 17 نقطة ليصل إلى 7212 نقطة بقيم تداول تقارب 50 مليون دينار.


وفي الإمارات العربية المتحدة
 

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء
حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 6% وتقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 5615 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.01 %وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 9799 نقطة
بقيم تداول إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم.

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