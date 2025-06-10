وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة الوادي الجديد تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من التجارب الناجحة التي شهدتها المحافظة فيما يخص قطاع الزراعة والتنمية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لذلك؛ بما يساهم فى استغلال الفرص التنموية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة.

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إجراءات التشغيلية لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد

وخلال الاجتماع، تابعت د. منال عوض مع اللواء محمد الزملوط الإجراءات التشغيلية لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالمحافظة والذي تم افتتاحه مؤخرًا عبر الفيديو كونفرانس من رئيس الجمهورية والذى يساهم فى تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم المختلفة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى انتظام العمل فى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية فى كافة المديريات الخدمية، وكذا البنوك والبريد وغيرها من الجهات الخدمية التى تبلغ جميعها حوالى 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة بما يساهم فى تواجد جميع الخدمات التى يطلبها المواطنون.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وخلال اللقاء، عرض اللواء محمد الزملوط آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها فى مركز الفرافرة حيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% بإجمالي 321 مشروعا بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات جنيه، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية، من بينها مياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس وغيرها.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ المجمع الحرفى الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة والذى يقع على مساحة 1000 متر مربع، ويضم ورش عمل حديثة ووحدات لتصنيع وتعبئة مستلزمات التمور ومساحات تدريبية ومعارض دائمة؛ بما يساهم فى رفع جودة المنتجات وتعزيز منافستها فى الأسواق المحلية والدولية، وكذا دعم قدرات أصحاب الحرف اليدوية والبيئية.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتوسع في أسواق اليوم الواحد فى مختلف المراكز بالمحافظة وتعميم المبادرة فى القرى الكبرى؛ بما يساهم في تخفيف العبء على كاهل الأسر البسيطة.

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