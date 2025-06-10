الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منال عوض: وحدات السكان نفذت 1313 نشاطًا في 24 محافظة لخدمة 209 آلاف مواطنين

منال عوض: مستمرون في جهود تحسين إجراءات تراخيص المحال العامة

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة الوادي الجديد تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من التجارب الناجحة التي شهدتها المحافظة فيما يخص قطاع الزراعة والتنمية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لذلك؛ بما يساهم فى استغلال الفرص التنموية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة.

[[system-code:ad:autoads]

إجراءات التشغيلية لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد

وخلال الاجتماع، تابعت د. منال عوض مع اللواء محمد الزملوط الإجراءات التشغيلية لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالمحافظة والذي تم افتتاحه مؤخرًا عبر الفيديو كونفرانس من رئيس الجمهورية والذى يساهم فى تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم المختلفة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى انتظام العمل فى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية فى كافة المديريات الخدمية، وكذا البنوك والبريد وغيرها من الجهات الخدمية التى تبلغ جميعها حوالى 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة بما يساهم فى تواجد جميع الخدمات التى يطلبها المواطنون.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وخلال اللقاء، عرض اللواء محمد الزملوط آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها فى مركز الفرافرة حيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% بإجمالي 321 مشروعا بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات جنيه، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية، من بينها مياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس وغيرها.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ المجمع الحرفى الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة والذى يقع على مساحة 1000 متر مربع، ويضم ورش عمل حديثة ووحدات لتصنيع وتعبئة مستلزمات التمور ومساحات تدريبية ومعارض دائمة؛ بما يساهم فى رفع جودة المنتجات وتعزيز منافستها فى الأسواق المحلية والدولية، وكذا دعم قدرات أصحاب الحرف اليدوية والبيئية.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتوسع في أسواق اليوم الواحد فى مختلف المراكز بالمحافظة وتعميم المبادرة فى القرى الكبرى؛ بما يساهم في تخفيف العبء على كاهل الأسر البسيطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المبادرة الرئاسية حياة كريمة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الوضع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى

منال عوض: إزالة 1100 حالة تعدٍّ بالمحافظات خلال الموجة الـ26

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

البنك المركزي يكشف حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

بيركبوا مراوح، التعليم تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 (صور)

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

المزيد

انفوجراف

امتحانات الثانوية العامة 2025.. 4 تعليمات مهمة للتعامل مع البابل شيت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية