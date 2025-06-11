الأربعاء 11 يونيو 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تدمر آلية إسرائيلية في خان يونس

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق، نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية  عدة عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت نفقًا في قوة إسرائيلية راجلة من 6 جنود وأوقعتهم قتلى وجرحى في منطقة مرتجى جنوب شرق خان يونس.

 

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وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي

 وأضافت سرايا القدس: "أوقعنا بكمين محكم قوة صهيونية تحصنت بمنزل بتل الزعتر بمخيم جباليا وفجرنا بها عبوات وقذائف".

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جيش الاحتلال سرايا القدس فلسطين خان يونس غزة كتائب القسام

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