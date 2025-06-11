قرار عاجل من التعليم بشأن أظرف أوراق امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيها مهما وعاجلا بشأن أظرف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025، لطلاب النظامين القديم والجديد، المقرر انطلاقه يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذار أي من المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة وذلك من خلال عضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة السير، وأن يتم تظريف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم بأظرف منفصلة عن أظرف النظام الجديد.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ووجهت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تعليمات وتحذيرات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2025، كالتالي:

‐ يحظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم فى الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

‐ يحظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

‐ يحظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونى.

‐ يحظر اصطحاب أب أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

‐ لا يسمح لأب طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس .

‐ لا يسمح للطالب بالتأخر عن موعد بدء الامتحان.

‐ يحظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.

‐ يحظر القيام بأي أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحيا حول التعليمات والإرشادات المهمة المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة.

وزارة التربية والتعليم تقدم فيديو توضيحيا للتعليمات والإرشادات الخاصة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا للإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها خلال ملء البيانات وتدوين أرقام الجلوس، فضلا عن توضيح أهم التعليمات المتعلقة بطريقة الإجابة عن أسئلة الامتحان للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير بجانب لجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة “تم تخفيف مناهج الثانوية العامة منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفي اللغة العربية يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، وفي اللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف فى عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفي القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

نظام الثانوية العامة

وتابع عبد الحكم: “في مادتي الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما في الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا”.

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