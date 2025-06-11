الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون لتقديم خدمات طبية للعاملين بقطاع الكهرباء

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومثل هيئة الرعاية الصحية في توقيع البروتوكول، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، فيما مثَّل شركة الخدمات الطبية، الدكتورة غادة ماهر، النائب الطبي لشركة الخدمات الطبية.

تعظيم الاستفادة من الموارد الصحية وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة

يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الصحية وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، فيما يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها من خلال منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويتضمن البروتوكول التعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات العلاجية للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أو عبر منافذ شركة الخدمات الطبية بعد اعتمادها وتوفيق أوضاعها الفنية، كما يشمل تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لضمان حسن التنفيذ والمتابعة الدورية.

وقال الدكتور أحمد السبكي: "يمثل هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، بما يتيح خدمات صحية عالية الجودة للعاملين بالشركات الكبرى، ويعزز من قدرة الهيئة على توسيع نطاق خدماتها وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل".

وأضاف: "نحن حريصون على فتح آفاق التعاون مع جميع الشركاء الوطنيين لتوفير خدمات صحية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن "التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتي ضمن خطة الشركة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم، من خلال الاستفادة من خبرات الهيئة والبنية التحتية الحديثة لمنشآتها الصحية".

وأشار إلى أن هذا البروتوكول سيمهد لتكامل حقيقي في تقديم الرعاية الصحية، سواء عبر التعاقد أو من خلال التشغيل المشترك.

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