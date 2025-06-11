سيطرة إسبانية، قائمة المتوجين بكأس العالم للأندية عبر التاريخ

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة بطولة كأس العالم للأندية، بالنظام الجديد، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 ناديًا.

وتشهد كأس العالم للأندية تواجدًا عربيًّا بتمثيل النادي الأهلي، الهلال السعودي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.

وترصد السطور التالية السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية منذ انطلاق النسخة الأولى وقبل نسخة 2025 بنظامها الجديد.

أبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ

ريال مدريد الإسباني 5 مرات (2014 – 2016 – 2017 – 2018 – 2022).

برشلونة الإسباني 3 مرات (2009 – 2011 – 2015).

كورينثيانز البرازيلي مرتين (2000 – 2012).

بايرن ميونيخ الألماني مرتين (2013 – 2020).

مانشستر سيتي الإنجليزي (2023).

تشليسي الإنجليزي (2021).

ليفربول الإنجليزي (2019).

إنتر ميلان الإيطالي (2010).

مانشستر يونايتد الإنجليزي (2008).

ميلان الإيطالي (2007).

إنترناسيونال البرازيلي (2006).

ساو باولو البرازيلي (2005).

وتمتلك الأندية الاسبانية ممثلة في ريال مدريد وبرشلونة النصيب الأكبر من ألقاب كأس العالم للأندية بواقع 8 ألقاب ( 5 ريال مدريد و3 برشلونة).

وتتساوى أندية البرازيل مع الأندية الانجليزية بعدد 4 ألقاب لكل منهما، ويليهم الأندية الألمانية ممثلة في بايرن ميونخ والأندية الإيطالية ممثلة في الثنائي إنتر وميلان بواقع لقبين فقط.

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