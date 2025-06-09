الإثنين 09 يونيو 2025
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محافظات

رفع 250 طن مخلفات وتراكمات قمامة بحي المحمودية في أسوان (صور)

اعمال حملة رفع تركمات
اعمال حملة رفع تركمات القمامة بأسوان

تفقد اللواء ياسر عبد الشافي معاون محافظ أسوان أعمال وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لرفع المخلفات بالأحياء المختلفة، ومن بينها حي المحمودية، والذي شهد رفع 250 طن من كميات القمامة وتم نقلها بواسطة المعدات والسيارات ذات الحمولات المتنوعة إلى المدفن المحكوم.

إشادة وتفاعل المواطنين 

 لاقت هذه الجهود إشادة وتفاعل من المواطنين، وفي نفس السياق يواصل رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودهم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ توجيهات محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة، مع تفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بشكل مستمر لخلق متنفس حيوي وبيئة نظيفة أمام المواطن الأسواني والزائرين.

 

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