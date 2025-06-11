القومي لثقافة الطفل يعلن أسماء الفائزين بمسابقة "مصر في عيون أبنائها في الخارج"

يعقد المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، المؤتمر الصحفي الخاص بمسابقة "مصر في عيون أبنائها في الخارج" وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 يونيو الجاري، في تمام الحادية عشرة صباحًا بمقر المجلس بدار الأوبرا، وذلك للإعلان عن الفائزين في المسابقة التي يقيمها للعام الثاني على التوالي.

مسابقة مصر في عيون أبنائها في الخارج

المسابقة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء وتنمية الحس الوطني لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، والربط والتواصل الدائم للمصرين بالخارج بوطنهم الأم، وتشجيعهم على المشاركة في تطوير وطنهم بأفكار جديدة، والتعبير عن وطنهم بشكل إبداعي يبرز موهبتهم، وذلك ضمن برنامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، وبرنامج الريادة الثقافية في إطار رؤية مصر 2030.

وتضمنت مجالات المسابقة ثلاثة فروع هي الرسم والشعر وفكرة لتقدم وطنك، بجوائز مالية قدرها إجمالي 45 ألف جنيهًا، موزعة عشرة آلاف جنيهًا للمركز الأول، وخمسة آلاف جنيهًا للمركز الثاني في كل فرع من فروع المسابقة.وعلى هامش المؤتمر يسلم المركز جوائز مسابقة "السفير الصيني الصغير" والتي يقيمها المركز الثقافي الصيني للعام السابع على التوالي بحضور المستشار الثقافي الصيني، وتتضمن جوائز عينية من المركز الثقافي الصيني، بالإضافة إلى جوائز مالية وميداليات ذهبية وشهادات تقدير مقدمة من المركز القومي لثقافة الطفل.

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