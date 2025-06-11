هيثم سعيد يحيي أولى حفلاته في السعودية ضمن فعاليات "نوستالجيا فورها"

يطلّ الفنان هيثم سعيد للمرة الأولى على جمهور المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفل "نوستالجيا فورها" والمقرر إقامته في جدة سوبر دوم يوم 13 يونيو الجاري، بمشاركة كوكبة من نجوم الألفية الجديدة.

حفل هيثم سعيد

ويحيي الحفل عدد من النجوم، هم: مايا نصري، إيوان، ماساري، فرقة بلو، يوسف العماني، سامو زين، جنات، وأحمد الشريف، في ليلة استثنائية تُعيد الحضور إلى زمن الأغاني الخالدة والذكريات الجميلة.

وتُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها في جدة، ما يجعلها فرصة لا تُعوّض لعشاق الفن الأصيل، وسط دعوة مفتوحة للجمهور لحجز تذاكر الحفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.