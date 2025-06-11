أزهرية الإسكندرية تستعد لاستئناف امتحانات الشهادة الثانوية

ترأس الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا طارئًا ضم مديري الإدارات وموجهي العموم، بمقر المنطقة في سموحة اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام 2024 /2025.

وناقش الاجتماع، الاستعدادات الخاصة بـ استئناف الامتحانات التي توقفت قبل عيد الأضحى، على أن تستأنف يوم السبت 14 يونيو للشعبة العلمية بمادة الفيزياء، ويوم الأحد 15 يونيو للشعبة الأدبية بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

اجتماع موسع لقيادات الأزهرية بمحافظة الإسكندرية

وشدد على مواصلة العمل والحرص على مصلحة الطالب وأولياء الأمور، في ضوء التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية، لعام 2024/2025، انطلقت في الإسكندرية، يوم الخميس 29 مايو الماضي،وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة

وقال إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات بالمنطقة الازهرية في الإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 2948 طالبًا وطالبة، موزعين على 11 لجنة امتحانية على مستوى منطقة الإسكندرية.

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