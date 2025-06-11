مصر للطيران تسير غدًا 19 رحلة جوية لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في المطارات المصرية.

جدول رحلات مصر للطيران

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران غدًا الخميس 19 رحلة جوية بواقع:

11 رحلة جدة - القاهرة

1 رحلة جدة - باماكو

6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

1 رحلة المدينة المنورة - برج العرب

وتشمل تلك الرحلات إعادة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والسياحة والصحة وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والبحيرة والغربية والدقهلية وتضامن الجيزة ومطروح والقليوبية وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

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