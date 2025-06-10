لطلاب الجامعات، شروط الالتحاق للتدريب بأكاديمية مصر للطيران

أعلنت أكاديمية مصر للطيران عن فتح باب التسجيل لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد لموسم صيف 2025 وذلك لبعض التخصصات المتاحة فقط.

وأوضحت الأكاديمية أنه تم إعداد برامج التدريب لهذا الموسم بحيث تشمل تدريب نظري لمدة 3 أسابيع (يوم واحد أسبوعيا - بواقع 15 ساعة تدريب) ويتبعها تدريب عملي مكثف (لمدة أسبوع كامل بواقع 30 ساعة تدريب).



- يحصل المتدرب بعدها على شهادة تدريب من أكاديمية مصر للطيران للتدريب تشمل التدريب النظري والعملي (مدة شهر - 45 ساعة تدريب).



- التدريبات متاحة فقط لعدد من التخصصات التي تتوافق مع طبيعة العمل داخل قطاعات شركة مصر للطيران وبما يحقق أعلى جودة في العملية التدريبية.

التسجيل متاح حاليا للتخصصات التالية:



-أقسام اللوجستيات بكافة الكليات والمعاهد - التدريب في الشحن الجوي.

-التدريب مناسب لطلبة السنة الثانية والثالثة من التخصص.

المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني:



- تحديد التخصص بدقة عند التسجيل.

- صورة شخصية.

- صورة البطاقة الشخصية وجه.

- صورة البطاقة الشخصية ظهر.

و يتم تحميلها بعد اتمام عملية التسجيل من هنا

المستندات المطلوبة للتدريب العملي للطلبة:



يجب الاستعداد بهذه المستندات لتقديمها عند الطلب أول يوم تدريب نظري للحصول على التدريب العملي.

-شهادة قيد من الكلية أو المعهد.

-عدد (4) صورة شخصية - مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر.

-عدد (4) صورة بطاقة شخصية سارية.

-عدد (2) صورة كارنيه الكلية أو المعهد.

-عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين.

-نموذج بطاقة التعارف للإجراءات الأمنية مكتوب بخط اليد - ويتم تحميله من خلال هذا الرابط.



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